Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги

На скончавшемся Сергее Мавроди «висели» исполнительные производства на сотни миллионов рублей – именно такие цифры хранит база данных по Москве. Теперь, получив на руки официально подтвержденный документ о кончине должника, исполнители могут идти в суд, а он может прекратить исполнительные производства по Мавроди.Здесь возможны два пути развития: либо судебная инстанция установит правопреемника бизнесмена, на которого это долги «повесят», либо, не установив таковых, исполнительные производства и вовсе остановят, «простив» тем самым многомиллионные долги Сергея Мавроди.