Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги
Судя по данным на официальном сайте УФССП, Сергей Мавроди задолжал сотни миллионов рублей. Однако эти долги ему могут простить.
На скончавшемся Сергее Мавроди «висели» исполнительные производства на сотни миллионов рублей – именно такие цифры хранит база данных по Москве. Теперь, получив на руки официально подтвержденный документ о кончине должника, исполнители могут идти в суд, а он может прекратить исполнительные производства по Мавроди.
Здесь возможны два пути развития: либо судебная инстанция установит правопреемника бизнесмена, на которого это долги «повесят», либо, не установив таковых, исполнительные производства и вовсе остановят, «простив» тем самым многомиллионные долги Сергея Мавроди.
На скончавшемся Сергее Мавроди «висели» исполнительные производства на сотни миллионов рублей – именно такие цифры хранит база данных по Москве. Теперь, получив на руки официально подтвержденный документ о кончине должника, исполнители могут идти в суд, а он может прекратить исполнительные производства по Мавроди.
Здесь возможны два пути развития: либо судебная инстанция установит правопреемника бизнесмена, на которого это долги «повесят», либо, не установив таковых, исполнительные производства и вовсе остановят, «простив» тем самым многомиллионные долги Сергея Мавроди.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30