АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги

Судя по данным на официальном сайте УФССП, Сергей Мавроди задолжал сотни миллионов рублей. Однако эти долги ему могут простить.
Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги


На скончавшемся Сергее Мавроди «висели» исполнительные производства на сотни миллионов рублей – именно такие цифры хранит база данных по Москве. Теперь, получив на руки официально подтвержденный документ о кончине должника, исполнители могут идти в суд, а он может прекратить исполнительные производства по Мавроди.

Здесь возможны два пути развития: либо судебная инстанция установит правопреемника бизнесмена, на которого это долги «повесят», либо, не установив таковых, исполнительные производства и вовсе остановят, «простив» тем самым многомиллионные долги Сергея Мавроди.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китай реализовал возможность продажи автомобилей
Избиратели в Зимбабве должны будут
Анастасия Лисова игнорирует мнение других о себе
Саша Черно собирается занять место ведущей
Влияние КНР в Африке обеспокоило США
Волгоградский Роспотребнадзор советует родителям
Стало известно о смерти рэпера Babangida
Оптоволоконная система SpaceDataHighway введена в
Гигантские кальмары не были вымыслами художников
В фильме «Капитан Марвел» снимутся актеры Кларк
Аккумуляторы электромобилей послужат источниками
Скончавшемуся Сергею Мавроди могут простить долги
Захар Саленко сообщил, что в трагедии в Кеморове
Состоялся официальный анонс смартфона OPPO F7
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Ученые придумали, как защитить рис от опасного
Автоматический зонд Parker NASA готовится к
Палеонтологи исследовали новый вид древних
Найдена неизвестная рукопись врача Галена
Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии
Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
На орбите коричневого карлика астрономы
На российский рынок вышел самый лучший телевизор
На российском рынке представлена обновленная
Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку
Человеческие захоронения найдены в Перу
Компания Universal собирается переснять картину
Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа
Просмотреть все новости