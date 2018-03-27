Состоялся официальный анонс смартфона OPPO F7

В качестве дисплея представлена матрица с диагональю 6,23 дюйма и разрешением 2280 на 1080 пикселей. Модуль основной камеры располагает сенсором с 16-мегапиксельным разрешением. Рядом с ней установлен сканер отпечатков пальцев.В аппаратную платформу установлен процессор MediaTek Helio P60. Данный чип оснащен восемью ядрами, из которых четыре ARM Cortex-A73 и четыре ARM Cortex-A53. Помимо этого с процессором будет работать ускоритель графики ARM Mali-G72 MP3 и модем сотовой связи LTE. В продажу должно выйти две версии OPPO F7 – 4/64 Гб и 6/128 Гб.Также стоит выделить наличие модулей Wi-Fi 802.11ac,Bluetooth 4.2 и GPS. Всю электронику электричеством запитает аккумулятор с емкостью 3400 мАч. Имеется операционная система Android 8.1 с оболочкой ColorOS 5.0, а также встроенная технология Hybrid Dual SIM.