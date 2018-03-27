Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
26 марта в Москве в возрасте 62-х лет умер «строитель» самой крупной в отечественной истории финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. Его помощник подтвердил его смерть.
Правая рука основателя АО «МММ» Александр Власов подтвердил, что Сергей Мавроди скончался. «У него были хронические заболевания». Вообще же Мавроди госпитализировали еще ночью – кто-то из проходивших мимо автобусной остановки людей заметил человека, которому было плохо из-за слабости и болях в сердце. Ему вызвали Скорую помощь. По предварительной версии, мужчина умер от сердечного приступа.
В свое время Сергей Мавроди основал печально известную пирамиду «МММ», за что был арестован и отсидел 4,5 года. Тогда потерпевшими от его мошенничества в особо крупном масштабе признали почти 10 тысяч человек, а ущерб от пирамиды – более 110 миллионов рублей. Были те, кто из-за рухнувших надежд накладывали на себя руки.
Спустя какое-то время после выхода на свободу Мавроди вновь принялся строить пирамиды «МММ»: пирамида 2011 года рухнула через несколько месяцев после основания, тогда была организована «МММ»-2012. Вскоре против Мавроди вновь открыли уголовное производство. Но новые «МММ» не повторили успеха первой – люди стали гораздо более финансово грамотными.
Правая рука основателя АО «МММ» Александр Власов подтвердил, что Сергей Мавроди скончался. «У него были хронические заболевания». Вообще же Мавроди госпитализировали еще ночью – кто-то из проходивших мимо автобусной остановки людей заметил человека, которому было плохо из-за слабости и болях в сердце. Ему вызвали Скорую помощь. По предварительной версии, мужчина умер от сердечного приступа.
В свое время Сергей Мавроди основал печально известную пирамиду «МММ», за что был арестован и отсидел 4,5 года. Тогда потерпевшими от его мошенничества в особо крупном масштабе признали почти 10 тысяч человек, а ущерб от пирамиды – более 110 миллионов рублей. Были те, кто из-за рухнувших надежд накладывали на себя руки.
Спустя какое-то время после выхода на свободу Мавроди вновь принялся строить пирамиды «МММ»: пирамида 2011 года рухнула через несколько месяцев после основания, тогда была организована «МММ»-2012. Вскоре против Мавроди вновь открыли уголовное производство. Но новые «МММ» не повторили успеха первой – люди стали гораздо более финансово грамотными.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 09:10