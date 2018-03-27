Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть

Правая рука основателя АО «МММ» Александр Власов подтвердил, что Сергей Мавроди скончался. «У него были хронические заболевания». Вообще же Мавроди госпитализировали еще ночью – кто-то из проходивших мимо автобусной остановки людей заметил человека, которому было плохо из-за слабости и болях в сердце. Ему вызвали Скорую помощь. По предварительной версии, мужчина умер от сердечного приступа.В свое время Сергей Мавроди основал печально известную пирамиду «МММ», за что был арестован и отсидел 4,5 года. Тогда потерпевшими от его мошенничества в особо крупном масштабе признали почти 10 тысяч человек, а ущерб от пирамиды – более 110 миллионов рублей. Были те, кто из-за рухнувших надежд накладывали на себя руки.Спустя какое-то время после выхода на свободу Мавроди вновь принялся строить пирамиды «МММ»: пирамида 2011 года рухнула через несколько месяцев после основания, тогда была организована «МММ»-2012. Вскоре против Мавроди вновь открыли уголовное производство. Но новые «МММ» не повторили успеха первой – люди стали гораздо более финансово грамотными.