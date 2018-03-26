Ученые: Стремительный рост глобального потребления антибиотиков ведет к резистентности к препаратам

Специалисты из Центра динамики заболеваний, экономики и политики, Принстонского, Цюрихского и Антверпенского университетов установили, что потребление антибиотиков во всем мире увеличилось с 11,3 до 15,7 суточных доз (DDD) на 1000 жителей в период 2000-2015 годов. DDD представляют собой статистическую и стандартизированную меру потребления препаратов и предполагаемую среднюю дозу в день для лекарственного средства, используемого взрослыми в качестве основного показания.Антибиотикорезистентность – глобальная проблема. В исследовании ученые подчеркивает необходимость последовательного глобального наблюдения за резистентностью к антибиотикам и политикой сокращения использования последних.Потеря эффективных антибиотиков в значительной степени обусловлена неуместным потреблением. Хотя сокращение использования антибиотиков имеет решающее значение, необходимо также увеличить доступ к препаратам в странах с более низким доходом, поскольку их население страдает от высокой заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний, как отмечают эксперты.Полученные результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на растущие темпы использования антибиотиков во всем мире, сокращение их потребления вполне возможно. Фактически, потребление в странах с высоким уровнем дохода немного снизилось в течение периода исследования.Соавтор исследования Раманан Лаксминараян отметил, что с тех пор, как Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций признала глобальную угрозу резистентности к антибиотикам, прошло более года, но значительные меры все еще так и не предприняты.«Мы должны действовать решительно, всеобъемлющим образом, в целях сохранения эффективности антибиотиков, – сказал Лаксминараян. – Новые лекарства могут немного помочь решить проблему резистентности, но только если будут использованы ненадлежащим образом».