АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении чистоты своего питания и дома
EUR 70.57 USD 57.00
Курс валют на 27.03.2018

На российском рынке представлена обновленная версия смартфона LG K9

Компания LG Electronics официально представила смартфон K9 2018 модельного года для российских потребителей. Стоимость устройства составляет 9990 рублей.

На российском рынке представлена обновленная версия смартфона LG K9


В аппаратной основе девайса оказался процессор Qualcomm Snapdragon 210, который построен на базе четырех вычислительных ядер ARM Cortex-A7 и графического ускорителя Adreno 304. Также имеется сотовый модуль для предоставления связи в сетях LTE Cat.4. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.2 Nougat.

Объем оперативной памяти, предлагаемый новинкой, составляет 2 гигабайта, а встроенный модуль несет в себе 16 Гб свободного места. Дисплея у LG K9 5-дюймовый и обладает разрешением 1280 × 720 пикселей. Основная и фронтальная камеры располагают разрешением 8 и 5 Мп.

Внутри присутствуют модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и другие. Питает электронику энергией аккумулятор с емкостью 2500 мАч.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи затравили Викторию Боню из-за селфи
Помощник Сергея Мавроди подтвердил его смерть
Жизнь людей до ста лет возможна при соблюдении
Ученые придумали, как защитить рис от опасного
Автоматический зонд Parker NASA готовится к
Палеонтологи исследовали новый вид древних
Найдена неизвестная рукопись врача Галена
Ольга Рапунцель уже два дня плачет из-за трагедии
Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
На орбите коричневого карлика астрономы
На российский рынок вышел самый лучший телевизор
На российском рынке представлена обновленная
Татьяна Африкантова сделала очередную подтяжку
Человеческие захоронения найдены в Перу
Компания Universal собирается переснять картину
Ксения Бородина рассказала, как Катя Жужа
Реклама электронных сигарет увеличивает число
Цифровая карта интерактивных прогнозов ClimateEx
В Липецкой области стая бродячих собак разодрала
Российские специалисты изучили фрагмент редкого
Яна Кошкина расплакалась перед камерой после
В сети появился трейлер сериала "Наследники"
Канадские ученые впервые смогли зафиксировать
Поклонники Димы Билана обсуждают перемены в его
Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей
Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову
Антон Макарский с супругой купались в ледяном
Певец Витас после стрельбы во дворе дома заплатит
Астрономы наблюдали одну из самых быстрых ярких
В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести
Просмотреть все новости