На российском рынке представлена обновленная версия смартфона LG K9

В аппаратной основе девайса оказался процессор Qualcomm Snapdragon 210, который построен на базе четырех вычислительных ядер ARM Cortex-A7 и графического ускорителя Adreno 304. Также имеется сотовый модуль для предоставления связи в сетях LTE Cat.4. В качестве программной платформы представлена операционная система Android 7.1.2 Nougat.Объем оперативной памяти, предлагаемый новинкой, составляет 2 гигабайта, а встроенный модуль несет в себе 16 Гб свободного места. Дисплея у LG K9 5-дюймовый и обладает разрешением 1280 × 720 пикселей. Основная и фронтальная камеры располагают разрешением 8 и 5 Мп.Внутри присутствуют модули Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS и другие. Питает электронику энергией аккумулятор с емкостью 2500 мАч.