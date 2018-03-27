Компания Universal собирается переснять картину «Лицо со шрамом»

Также известно, что сценарием для проекта займется Гарет Даннет Алкосер, являющийся создателем короткометражных лент. Что касается Фукуа, то с ним представители кинокомпании Universal уже говорили насчет работы над фильмом. Тем не менее, пока что о результатах официального заявления не поступало.Стоит напомнить, что старая версия картины «Лицо со шрамом» была показана публике в 1983 году. Тогда роль главного персонажа Тони Монтаны досталась известному актеру Аль Пачино. Сюжет рассказал зрителю об эмигранте из Кубы, который переехал в Майами и открыл свой бизнес.