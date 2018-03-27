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Компания Universal собирается переснять картину «Лицо со шрамом»

Компания Universal решила заняться поиском специалистов для съемок новой версии фильма «Лицо со шрамом». Отмечается, что на режиссерское кресло претендует Антуан Фукуа, которого можно знать по таким картинам как «Тренировочный день» и «Великолепная семерка».

Компания Universal собирается переснять картину «Лицо со шрамом»


Также известно, что сценарием для проекта займется Гарет Даннет Алкосер, являющийся создателем короткометражных лент. Что касается Фукуа, то с ним представители кинокомпании Universal уже говорили насчет работы над фильмом. Тем не менее, пока что о результатах официального заявления не поступало.

Стоит напомнить, что старая версия картины «Лицо со шрамом» была показана публике в 1983 году. Тогда роль главного персонажа Тони Монтаны досталась известному актеру Аль Пачино. Сюжет рассказал зрителю об эмигранте из Кубы, который переехал в Майами и открыл свой бизнес.
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Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
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