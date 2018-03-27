Палеонтологи исследовали новый вид древних рептилий с мощными челюстями

Найденный в 60-х годах прошлого века череп сначала причислили к уже известному виду рептилии – гаттерий. Однако последние результаты 3D-моделирования и компьютерной томографии помогли ученым выяснить, что перед ними останки совершенно нового доселе неизвестного вида.Анализ показал, что рептилия жила более 200 миллионов лет назад в эру гигантских динозавров. Находка получила имя Colobops noviportensis. Ученые предполагают, что рептилия поедала тех животных, панцири которых не могли прокусить животные с более слабыми челюстями.