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Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров

Научные работники смогли определить, что ягуары не любят места, где есть вышки сотовой связи и предпочитают селиться на территориях, где такие вышки отсутствуют. Кроме того, их отпугивают также и другие признаки человеческого присутствия.

Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров


Аргентинские и бразильские ученые провели анализ, чтобы определить, на какой территории южноамериканских лесных массивов чаще всего можно встретить средних и крупных млекопитающих, после чего сравнили полученные данные с картой установленных сотовых вышек. По итогам исследования выяснилось, что лишь в 18% случаев животных можно было увидеть возле районов с действующей мобильной связью. Что касается таких представителей семейства кошачьих, как ягуары, то их в таких местах встретить можно еще реже - всего лишь в 4%.

Также ученые определили, что животных отпугивают и другие признаки близости человека. В будущем такие знания должны помочь правильно скорректировать программы по сохранению исчезающих видов.
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В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 08:20
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