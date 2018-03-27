Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров
Научные работники смогли определить, что ягуары не любят места, где есть вышки сотовой связи и предпочитают селиться на территориях, где такие вышки отсутствуют. Кроме того, их отпугивают также и другие признаки человеческого присутствия.
Аргентинские и бразильские ученые провели анализ, чтобы определить, на какой территории южноамериканских лесных массивов чаще всего можно встретить средних и крупных млекопитающих, после чего сравнили полученные данные с картой установленных сотовых вышек. По итогам исследования выяснилось, что лишь в 18% случаев животных можно было увидеть возле районов с действующей мобильной связью. Что касается таких представителей семейства кошачьих, как ягуары, то их в таких местах встретить можно еще реже - всего лишь в 4%.
Также ученые определили, что животных отпугивают и другие признаки близости человека. В будущем такие знания должны помочь правильно скорректировать программы по сохранению исчезающих видов.
Аргентинские и бразильские ученые провели анализ, чтобы определить, на какой территории южноамериканских лесных массивов чаще всего можно встретить средних и крупных млекопитающих, после чего сравнили полученные данные с картой установленных сотовых вышек. По итогам исследования выяснилось, что лишь в 18% случаев животных можно было увидеть возле районов с действующей мобильной связью. Что касается таких представителей семейства кошачьих, как ягуары, то их в таких местах встретить можно еще реже - всего лишь в 4%.
Также ученые определили, что животных отпугивают и другие признаки близости человека. В будущем такие знания должны помочь правильно скорректировать программы по сохранению исчезающих видов.