Сотовая связь отпугивает вымирающих ягуаров

Аргентинские и бразильские ученые провели анализ, чтобы определить, на какой территории южноамериканских лесных массивов чаще всего можно встретить средних и крупных млекопитающих, после чего сравнили полученные данные с картой установленных сотовых вышек. По итогам исследования выяснилось, что лишь в 18% случаев животных можно было увидеть возле районов с действующей мобильной связью. Что касается таких представителей семейства кошачьих, как ягуары, то их в таких местах встретить можно еще реже - всего лишь в 4%.Также ученые определили, что животных отпугивают и другие признаки близости человека. В будущем такие знания должны помочь правильно скорректировать программы по сохранению исчезающих видов.