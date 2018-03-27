На орбите коричневого карлика астрономы обнаружили планету-гиганта
Использовав гравитационное линзирование, астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг орбиты коричневого карлика.
Обнаруженная планета-гигант получила название OGLE-2017-BLG-1522Lb. Ее масса легче газового гиганта Юпитера на ¼, а отдаленность от родной звезды составляет 0,59 а.е. Однако самым неожиданным оказалось то, что звездой на самом деле оказался коричневый карлик. В этом уверено большинство участников открытия.
Предположительно коричневый карлик лишь в 46 раз тяжелее Юпитера, поэтому ученые надеются, что дальнейшие исследования этого удивительного открытия покажут точно, вокруг какого космического объекта вращается планета-гигант – вокруг коричневого карлика или звезды небольшого размера. Однако уже это удивительно само по себе, так как до сих пор ученые не встречали, чтобы планета вращалась вокруг столь маленького светила.
Обнаруженная планета-гигант получила название OGLE-2017-BLG-1522Lb. Ее масса легче газового гиганта Юпитера на ¼, а отдаленность от родной звезды составляет 0,59 а.е. Однако самым неожиданным оказалось то, что звездой на самом деле оказался коричневый карлик. В этом уверено большинство участников открытия.
Предположительно коричневый карлик лишь в 46 раз тяжелее Юпитера, поэтому ученые надеются, что дальнейшие исследования этого удивительного открытия покажут точно, вокруг какого космического объекта вращается планета-гигант – вокруг коричневого карлика или звезды небольшого размера. Однако уже это удивительно само по себе, так как до сих пор ученые не встречали, чтобы планета вращалась вокруг столь маленького светила.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:10