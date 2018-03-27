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На орбите коричневого карлика астрономы обнаружили планету-гиганта

Использовав гравитационное линзирование, астрономы обнаружили гигантскую планету, вращающуюся вокруг орбиты коричневого карлика.

На орбите коричневого карлика астрономы обнаружили планету-гиганта


Обнаруженная планета-гигант получила название OGLE-2017-BLG-1522Lb. Ее масса легче газового гиганта Юпитера на ¼, а отдаленность от родной звезды составляет 0,59 а.е. Однако самым неожиданным оказалось то, что звездой на самом деле оказался коричневый карлик. В этом уверено большинство участников открытия.

Предположительно коричневый карлик лишь в 46 раз тяжелее Юпитера, поэтому ученые надеются, что дальнейшие исследования этого удивительного открытия покажут точно, вокруг какого космического объекта вращается планета-гигант – вокруг коричневого карлика или звезды небольшого размера. Однако уже это удивительно само по себе, так как до сих пор ученые не встречали, чтобы планета вращалась вокруг столь маленького светила.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:10
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