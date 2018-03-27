Российские специалисты изучили фрагмент редкого метеорита Сеймчан

Данное мероприятие проводилось представителями лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Сам изучаемый объект относится к классу палласитов. Благодаря исследованию, ученым удалось получить много ценной информации о составе вещества метеорита.Известно, что изученный образец метеорита Сеймчан был обнаружен еще в 1964 году. Этот фрагмент показал, что метеорит содержит в себе оливиновые зерна и много металла, в частности никеля. Помимо этого ученые заметили длинные металлические трубки по всей длине образца.Данные, полученные с помощью нейтронной томографии, пригодятся при изучении истории зарождения Вселенной и космических тел.