Российские специалисты изучили фрагмент редкого метеорита Сеймчан
Российские ученые провели исследование фрагмента редкого метеорита под названием Сеймчан. Отмечается, что изучение проводилось путем применения нейтронной томографии.
Данное мероприятие проводилось представителями лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Сам изучаемый объект относится к классу палласитов. Благодаря исследованию, ученым удалось получить много ценной информации о составе вещества метеорита.
Известно, что изученный образец метеорита Сеймчан был обнаружен еще в 1964 году. Этот фрагмент показал, что метеорит содержит в себе оливиновые зерна и много металла, в частности никеля. Помимо этого ученые заметили длинные металлические трубки по всей длине образца.
Данные, полученные с помощью нейтронной томографии, пригодятся при изучении истории зарождения Вселенной и космических тел.
Данное мероприятие проводилось представителями лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Сам изучаемый объект относится к классу палласитов. Благодаря исследованию, ученым удалось получить много ценной информации о составе вещества метеорита.
Известно, что изученный образец метеорита Сеймчан был обнаружен еще в 1964 году. Этот фрагмент показал, что метеорит содержит в себе оливиновые зерна и много металла, в частности никеля. Помимо этого ученые заметили длинные металлические трубки по всей длине образца.
Данные, полученные с помощью нейтронной томографии, пригодятся при изучении истории зарождения Вселенной и космических тел.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:30