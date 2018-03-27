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Человеческие захоронения найдены в Перу

В Перу археологами были найдены человеческие останки.

Человеческие захоронения найдены в Перу


Недавно в районе Уанчако археологами были найдены около 70 захоронений. Даная находка была случайной, на ее месте собирались проложить линии водопровода. По словам экспертов захоронения, принадлежат к культуре Чиму, которая возникла еще в IX веке. Для данной культуры характерны жертвоприношения. Ученные рассказали, что в найденных погребениях были найдены деформированные человеческие останки, в том числе и детские. Судя по всему сердца умерших были вырезаны, сообщают археологи.

Стоит отметить, что помимо человеческих костей были найдены и кости животных, раковины моллюсков, а также рыболовные орудия и изделия из металла.
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В мире
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 07:30
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