Человеческие захоронения найдены в Перу

Недавно в районе Уанчако археологами были найдены около 70 захоронений. Даная находка была случайной, на ее месте собирались проложить линии водопровода. По словам экспертов захоронения, принадлежат к культуре Чиму, которая возникла еще в IX веке. Для данной культуры характерны жертвоприношения. Ученные рассказали, что в найденных погребениях были найдены деформированные человеческие останки, в том числе и детские. Судя по всему сердца умерших были вырезаны, сообщают археологи.Стоит отметить, что помимо человеческих костей были найдены и кости животных, раковины моллюсков, а также рыболовные орудия и изделия из металла.