Захар Саленко попросил не голосовать за него в приложении ТНТ-Клаб

«Не одна проблема, так вторая! Ребята, я никуда не собираюсь идти, моя жизнь бьет ключом и любовь свою я уже нашёл, поэтому не тратьте своё время, голосуя за меня. Я прожил этот период и двигаюсь дальше навстречу новому», - сообщил Захар.

Однако сейчас все движется к примирению, поэтому он попросил поклонников не голосовать за него в ТНТ-Клаб.Захар, оставшись без возлюбленной, намеревался возвращаться на проект. Об этом сообщали не только Саленко и Фрост, но и бывшая их коллега Лилия Четрару. Парень на самом деле всерьез подумывал попытаться вновь встретить любовь на телешоу.Фанаты Саленко тут же стали активно отдавать голоса за него, дабы снова увидеть его на проекте. Конкуренткой Захара сейчас является Руслана Мишина, но при этом за него проголосовало уже почти 55% желающих его возвращения. Мужчина обратился с просьбой фолловерам прекратить так активно голосовать за него, так как ему это не нужно.