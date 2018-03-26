АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Захар Саленко попросил не голосовать за него в приложении ТНТ-Клаб

После того, как экс-участники телепроекта «Дом-2» Лера Фрост и Захар Саленко заявили о своем разрыве отношений, парню предложили вернуться на Поляну.

Однако сейчас все движется к примирению, поэтому он попросил поклонников не голосовать за него в ТНТ-Клаб.

Захар Саленко попросил не голосовать за него в приложении ТНТ-Клаб

Захар, оставшись без возлюбленной, намеревался возвращаться на проект. Об этом сообщали не только Саленко и Фрост, но и бывшая их коллега Лилия Четрару. Парень на самом деле всерьез подумывал попытаться вновь встретить любовь на телешоу.

Фанаты Саленко тут же стали активно отдавать голоса за него, дабы снова увидеть его на проекте. Конкуренткой Захара сейчас является Руслана Мишина, но при этом за него проголосовало уже почти 55% желающих его возвращения. Мужчина обратился с просьбой фолловерам прекратить так активно голосовать за него, так как ему это не нужно.

«Не одна проблема, так вторая! Ребята, я никуда не собираюсь идти, моя жизнь бьет ключом и любовь свою я уже нашёл, поэтому не тратьте своё время, голосуя за меня. Я прожил этот период и двигаюсь дальше навстречу новому», - сообщил Захар.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Палеонтологи исследовали новый вид динозавра
Футурологи рассказали, что ждет человечество в
В Geekbench появился смартфон Huawei Y7 Pro
Захар Саленко попросил не голосовать за него в
Супруга Валерия Леонтьева Людмила Исакович просит
Египет: Президентские выборы пройдут с 26 по 28
SpaceX запустит 6 спутников FORMOSAT-7 для Тайваня
СМИ: Школьники перед смертью заплатили большие
Эксперты назвали самые популярные смартфоны по
Конгрессмены США взволнованы растущим влияние
Сторми Дэниелс, подавшая в суд на Трампа, заявила
Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост
Максим Галкин прокомментировал трагедию в ТЦ
Новый седан Lincoln Continental получит откидные
Жители Кемерово планируют собраться на площади
«МТС» планирует закрыть две функции мобильного
На разработку укороченной версии самолёта SSJ 100
Toyota открыла в Барнауле новый дилерский центр
Российские специалисты приступили к строительству
Ученые выяснили, что соцсети негативно влияют на
Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим
В США хотят возобновить разработку нейтронного
Новая прошивка MIUI 9.5 нарушает работу
Россия на протяжении 2017 года стала крупнейшим
Поклонники обеспокоены внешним видом актрисы Юлии
Александр Гобозов встал на защиту отца Маргариты
GIGABYTE анонсировала видеокарту GT 1030 Low
Британские власти не советуют бизнесменам
Хейтеры считают, что нормальные люди не приходят
Глава МИД КНДР планирует визит в Россию в
Просмотреть все новости