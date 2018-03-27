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В сети появился трейлер сериала "Наследники"

В Youtube появился трейлер нового сериала НВО "Наследники".

В сети появился трейлер сериала "Наследники"


Недавно известный телеканал НВО поделился новым трейлером сериала «Наследники». Видеоролик появился на Youtube канале НВО. Сценарий к сериалу был написан Джесси Армстронгом. В истории сериала речь пойдет о семействе Рой владеющей медиаимперией. По словам кинокритиков, сериал основан на реальных событиях. Дата выхода планируется на июнь.

Главных героев сериала сыграют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Каллкин, Сара Снук.
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Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 05:00
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