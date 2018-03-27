В сети появился трейлер сериала "Наследники"
В Youtube появился трейлер нового сериала НВО "Наследники".
Недавно известный телеканал НВО поделился новым трейлером сериала «Наследники». Видеоролик появился на Youtube канале НВО. Сценарий к сериалу был написан Джесси Армстронгом. В истории сериала речь пойдет о семействе Рой владеющей медиаимперией. По словам кинокритиков, сериал основан на реальных событиях. Дата выхода планируется на июнь.
Главных героев сериала сыграют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Каллкин, Сара Снук.
Недавно известный телеканал НВО поделился новым трейлером сериала «Наследники». Видеоролик появился на Youtube канале НВО. Сценарий к сериалу был написан Джесси Армстронгом. В истории сериала речь пойдет о семействе Рой владеющей медиаимперией. По словам кинокритиков, сериал основан на реальных событиях. Дата выхода планируется на июнь.
Главных героев сериала сыграют Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Каллкин, Сара Снук.
Культура
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 05:00