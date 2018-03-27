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В Липецкой области стая бродячих собак разодрала косулю рядом с пансионатом “Лесная сказка”

Жители Липецкой области напуганы большим количеством бродячих собак. Стая животных разодрала косулю рядом с пансионатом “Лесная сказка”.

Свидетели события нашли останки на снегу, после чего сразу подумали о волках. Эксперты опровергли их выводы, потому что хищники не водятся в области, но зато особь стала трофеем диких псов, которые могут нападать на людей. Владельцы домашних питомцев часто привозят их на дачи, после чего выбрасывают на улицу.

В Липецкой области стая бродячих собак разодрала косулю рядом с пансионатом “Лесная сказка”


Одичалые собаки начинают искать легкие способы поиска пропитания, а также охотно поедают мелких представителей фауны. Раньше СМИ сообщали об инциденте в Подмосковье, когда стая набросилась на молодую пару, после чего мужичина умер, а женщина была госпитализирована с серьезными травмами.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:00
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