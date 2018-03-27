В Липецкой области стая бродячих собак разодрала косулю рядом с пансионатом “Лесная сказка”

Свидетели события нашли останки на снегу, после чего сразу подумали о волках. Эксперты опровергли их выводы, потому что хищники не водятся в области, но зато особь стала трофеем диких псов, которые могут нападать на людей. Владельцы домашних питомцев часто привозят их на дачи, после чего выбрасывают на улицу.Одичалые собаки начинают искать легкие способы поиска пропитания, а также охотно поедают мелких представителей фауны. Раньше СМИ сообщали об инциденте в Подмосковье, когда стая набросилась на молодую пару, после чего мужичина умер, а женщина была госпитализирована с серьезными травмами.