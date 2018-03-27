Яна Кошкина расплакалась перед камерой после ссоры с возлюбленным

Знаменитость решила таким образом обратить внимание мужчины на создавшуюся ситуацию, а также стала интересоваться мнением подписчиц, как они поступают после конфликта с избранниками. Яна Кошкина не пожелала помиловать своего обидчика, но любознательным фантам удалось выяснить, что он обеспеченный человек.Мужчина живет в Барвихе, имея роскошный дом на берегу озера, куда переехала звезда. Также он подарил избраннице иномарку, вот только пока никто не видел лица загадочного кавалера артистки.