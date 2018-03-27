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Яна Кошкина расплакалась перед камерой после ссоры с возлюбленным

Поклонники ведущей заметили в Instagram снимок, на котором она плачет перед камерой. Они узнали, что Яна Кошкина поссорилась со своим возлюбленным, имя которого она предпочитает держать в секрете.

Знаменитость решила таким образом обратить внимание мужчины на создавшуюся ситуацию, а также стала интересоваться мнением подписчиц, как они поступают после конфликта с избранниками. Яна Кошкина не пожелала помиловать своего обидчика, но любознательным фантам удалось выяснить, что он обеспеченный человек.

Яна Кошкина расплакалась перед камерой после ссоры с возлюбленным


Мужчина живет в Барвихе, имея роскошный дом на берегу озера, куда переехала звезда. Также он подарил избраннице иномарку, вот только пока никто не видел лица загадочного кавалера артистки.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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