Яна Кошкина расплакалась перед камерой после ссоры с возлюбленным
Поклонники ведущей заметили в Instagram снимок, на котором она плачет перед камерой. Они узнали, что Яна Кошкина поссорилась со своим возлюбленным, имя которого она предпочитает держать в секрете.
Знаменитость решила таким образом обратить внимание мужчины на создавшуюся ситуацию, а также стала интересоваться мнением подписчиц, как они поступают после конфликта с избранниками. Яна Кошкина не пожелала помиловать своего обидчика, но любознательным фантам удалось выяснить, что он обеспеченный человек.
Мужчина живет в Барвихе, имея роскошный дом на берегу озера, куда переехала звезда. Также он подарил избраннице иномарку, вот только пока никто не видел лица загадочного кавалера артистки.
Знаменитость решила таким образом обратить внимание мужчины на создавшуюся ситуацию, а также стала интересоваться мнением подписчиц, как они поступают после конфликта с избранниками. Яна Кошкина не пожелала помиловать своего обидчика, но любознательным фантам удалось выяснить, что он обеспеченный человек.
Мужчина живет в Барвихе, имея роскошный дом на берегу озера, куда переехала звезда. Также он подарил избраннице иномарку, вот только пока никто не видел лица загадочного кавалера артистки.