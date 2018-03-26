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Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост помирилась; Маша Кохно возвращается на проект

В Сети опубликовали свежие новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2».

Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост помирилась; Маша Кохно возвращается на проект

Поклонники известной телестройки едва только начали обсуждать расставание экс-участников Захара Саленко и Валерии Фрост, как молодые люди сообщили о примирении. Фанаты молодой пары ликуют, однако бытует мнение, что никакого расставания и не было, а ребята попросту сыграли сценку, чтобы привлечь новую волну внимания. При этом Фрост вылила на возлюбленного море грязи.

Слухи и новости «Дома-2»: пара Саленко и Фрост помирилась; Маша Кохно возвращается на проект

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно уже 7-го апреля перешагнет порог проекта, а поклонники уже находятся в предвкушении воссоединения девушки с Андреем Денисовым. Сейчас знаменитость продолжает приводить свой внешний вид в порядок, чтобы безупречно выглядеть в момент возмращения.

Разговоры о «камбеке» блондинки ведутся уже довольно давно, однако сама Маша подтвердила намерение вернуться на Поляну только сейчас.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:55
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