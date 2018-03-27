Поклонники Димы Билана обсуждают перемены в его личной жизни

Раньше они часто приписывали исполнителю различные романы с девушками, замеченными на снимках, однако его жизнь вне сцены всегда была покрыта тайной. Потому подписчики сразу оживились, заметив дружеское сообщение знаменитости, адресованное начинающей коллеге. Они стали восхищаться прекрасным внешним видом пары, но некоторые люди увидели грусть в глазах звезды. Фанаты попросили своего кумира не переживать из-за пустяков и хорошо отдохнуть.Артисты познакомились в 2012 г, когда Юлия во время слепых прослушиваний привлекла к себе внимание Леонида Агутина и его коллеги. Тогда девушка выбрала Диму Билана своим наставником, после чего между ними возникли дружеские отношения, которые сейчас могли перерасти в романтическую связь.