Анджелина Джоли обзавелась огромной змеей

Недавно Джоли вместе со своим сыном Ноксом гуляла по улицам Лос-Анджелеса. Актриса была замечена возле местного зоомагазина, при этом в руках её сын держал упаковку с кормом для змей. В интернете посчитали, что звезда приобрела для своих отпрысков змею, которая проживает в доме Анджелины. Удивила общественность и внешность экс-супруги Брэда Питта. Актриса гуляла в чёрной одежде, тогда как Нокс был одет в одну футболку.Прежде сообщалось, что Анджелина Джоли плохо себя чувствует из-за свиданий Питта с Дженнифер Энистон. Друзья бывшей пары рассказали СМИ, что артистка, несмотря на расставание, всё ещё любит Брэда. Новость об отношениях Питта и Энистон актриса считает предательством. Для решения конфликта Дженнифер хотела встретиться с Джоли, однако получила от неё отказ.