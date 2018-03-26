Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим на Курбана Омарова

Несколько месяцев назад муж знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Курбан Омаров отращивал бороду и усы, которые вызвали бурю негатива у его поклонников. Теперь же экс-участник популярного телепроекта Антон Гусев захотел пойти по его стопам.Недавно мужчина опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировал подписчикам свои обросшее лицо. В описании к публикации Гусев сообщил, что с кем-то поспорил, и теперь вынужден носить усы и бороду на протяжении двух с половиной месяцев.Как заявил экс-участник «Дома-2», на мнение пользователей Сети по поводу его внешнего вида ему наплевать. К слову, многие поклонники заметили, что он стал походить на мужа Ксюши Бородиной Курбана Омарова.