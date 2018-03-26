Поклонники заметили, что Антон Гусев стал похожим на Курбана Омарова
Пользователи Инстаграма отметили, что бывший участник скандально известной телестройки стал походить на супруга Ксении Бородиной.
Несколько месяцев назад муж знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Курбан Омаров отращивал бороду и усы, которые вызвали бурю негатива у его поклонников. Теперь же экс-участник популярного телепроекта Антон Гусев захотел пойти по его стопам.
Недавно мужчина опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировал подписчикам свои обросшее лицо. В описании к публикации Гусев сообщил, что с кем-то поспорил, и теперь вынужден носить усы и бороду на протяжении двух с половиной месяцев.
Как заявил экс-участник «Дома-2», на мнение пользователей Сети по поводу его внешнего вида ему наплевать. К слову, многие поклонники заметили, что он стал походить на мужа Ксюши Бородиной Курбана Омарова.
Несколько месяцев назад муж знаменитой телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Курбан Омаров отращивал бороду и усы, которые вызвали бурю негатива у его поклонников. Теперь же экс-участник популярного телепроекта Антон Гусев захотел пойти по его стопам.
Недавно мужчина опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировал подписчикам свои обросшее лицо. В описании к публикации Гусев сообщил, что с кем-то поспорил, и теперь вынужден носить усы и бороду на протяжении двух с половиной месяцев.
Как заявил экс-участник «Дома-2», на мнение пользователей Сети по поводу его внешнего вида ему наплевать. К слову, многие поклонники заметили, что он стал походить на мужа Ксюши Бородиной Курбана Омарова.