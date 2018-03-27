Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову копией Моны Лизы

Многие люди считали, что наследница Кристины Орбакайте похожа на своего отца, но Примадонна считает иначе. Малышка любит танцевать и часто позирует перед камерами в пуантах и балетной пачке. Также ей легко дается изучение английского языка, потому что в Америке Клавдия посещала садик, а после возвращения домой тоже ходит в учреждение с языковым уклоном.Дома родители говорят на русском языке, а дочка Аллы Пугачевой хочет отдать девочку в музыкальную школу. Пока звезда не хочет сильно перегружать ребенка, так что пока это желание перенесено на будущее.