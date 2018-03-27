Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову копией Моны Лизы
Певица опубликовала в Instagram фото своей внучки Клавдии Земцовой, которая скоро будет отмечать свое 6-летие. Алла Пугачева назвала ее копией Моны Лизы, рассказав поклонникам об увлечениях девочки.
Многие люди считали, что наследница Кристины Орбакайте похожа на своего отца, но Примадонна считает иначе. Малышка любит танцевать и часто позирует перед камерами в пуантах и балетной пачке. Также ей легко дается изучение английского языка, потому что в Америке Клавдия посещала садик, а после возвращения домой тоже ходит в учреждение с языковым уклоном.
Дома родители говорят на русском языке, а дочка Аллы Пугачевой хочет отдать девочку в музыкальную школу. Пока звезда не хочет сильно перегружать ребенка, так что пока это желание перенесено на будущее.
Многие люди считали, что наследница Кристины Орбакайте похожа на своего отца, но Примадонна считает иначе. Малышка любит танцевать и часто позирует перед камерами в пуантах и балетной пачке. Также ей легко дается изучение английского языка, потому что в Америке Клавдия посещала садик, а после возвращения домой тоже ходит в учреждение с языковым уклоном.
Дома родители говорят на русском языке, а дочка Аллы Пугачевой хочет отдать девочку в музыкальную школу. Пока звезда не хочет сильно перегружать ребенка, так что пока это желание перенесено на будущее.