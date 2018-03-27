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Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову копией Моны Лизы

Певица опубликовала в Instagram фото своей внучки Клавдии Земцовой, которая скоро будет отмечать свое 6-летие. Алла Пугачева назвала ее копией Моны Лизы, рассказав поклонникам об увлечениях девочки.

Многие люди считали, что наследница Кристины Орбакайте похожа на своего отца, но Примадонна считает иначе. Малышка любит танцевать и часто позирует перед камерами в пуантах и балетной пачке. Также ей легко дается изучение английского языка, потому что в Америке Клавдия посещала садик, а после возвращения домой тоже ходит в учреждение с языковым уклоном.

Алла Пугачева назвала свою внучку Клавдию Земцову копией Моны Лизы


Дома родители говорят на русском языке, а дочка Аллы Пугачевой хочет отдать девочку в музыкальную школу. Пока звезда не хочет сильно перегружать ребенка, так что пока это желание перенесено на будущее.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00
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