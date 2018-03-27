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Антон Макарский с супругой купались в ледяном Байкале

Российский актёр Антон Макарский вместе с женой Викторией с гастрольным выступлением побывали в Иркутске. Двадцать второго марта супруги побывали в Листвянке. Соответствующие фото знаменитости обнародовали в рамках Instagram.

Антон Макарский с супругой купались в ледяном Байкале

В своём микроблоге Виктория и Антон оставили пост, в котором поведали, что в Листвянке ходили в баню. Супруги также скупалась в байкальской проруби. Артисты рассказали, что прежде чем купаться в проруби, надо быстро убрать лёд лопатой, потому что вода мгновенно замерзает. Публикация из парилки знаменитостей в течение четырёх дней сумела собрать около 15 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 220 комментариев от многочисленных фанатов.

Антон Макарский с супругой купались в ледяном Байкале

По их словам, они испытали море эмоций не только во время отдыха, но и на концерте. Также подписчики смогли увидеть снимки с поклонниками, которые Виктория и Антон сделали после выступления.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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