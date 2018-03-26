Певец Витас после стрельбы во дворе дома заплатит штраф 500 рублей
Недавно СМИ сообщали о скандале, связанном с певцом Витасом. Он устроил стрельбу во дворе своего подмосковного дома и заплатит штраф - 500 руб.
Соседи услышали выстрелы и вызвали сотрудников органов, которые были вынуждены выломать двери из-за сопротивления исполнителя, желающего спрятаться от незваных гостей. Затем его привезли в отделение, но Витас, находясь в нетрезвом состоянии, отказался пройти медицинское освидетельствование.
Прокуратура не желает оставлять виновника события без заслуженного наказания и хочет ужесточить вынесенное решение. Оно предусматривает арест на 15 суток, но пока штрафные санкции остаются в силе.
Соседи услышали выстрелы и вызвали сотрудников органов, которые были вынуждены выломать двери из-за сопротивления исполнителя, желающего спрятаться от незваных гостей. Затем его привезли в отделение, но Витас, находясь в нетрезвом состоянии, отказался пройти медицинское освидетельствование.
Прокуратура не желает оставлять виновника события без заслуженного наказания и хочет ужесточить вынесенное решение. Оно предусматривает арест на 15 суток, но пока штрафные санкции остаются в силе.