В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести тысяч человек

На концерте музыканты порадовали фанатов, как новыми композициями, так и старыми. По традиции группы, выступление началось на тридцать минут позднее положенного времени. Весь зал аплодировал коллективу. Однако сами музыканты были не разговорчивы, лишь после четвертой композиции один из артистов обратился к залу.Стоит отметить, что перед началом концерта фанатам раздали картонные флажки красного цвета, которые надо было поднять вверх во время композиции «Лайки» - получилось очень красиво. Выступление также вышло крайне эффектным – участники группы ушли со сцены практически в полной тишине. Через пять минут на сцену вышел барабанщик и спел соло. После этого музыканты опять появились и спели последнюю песню и попрощались с поклонниками.