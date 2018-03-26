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В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести тысяч человек

В Казани состоялось выступление музыкальной группы «Би-2», на которое пришло около шести тысяч человек. Концерт проходил в спортивном комплексе, именуемом «Татнефть-арена».

В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести тысяч человек

На концерте музыканты порадовали фанатов, как новыми композициями, так и старыми. По традиции группы, выступление началось на тридцать минут позднее положенного времени. Весь зал аплодировал коллективу. Однако сами музыканты были не разговорчивы, лишь после четвертой композиции один из артистов обратился к залу.

Стоит отметить, что перед началом концерта фанатам раздали картонные флажки красного цвета, которые надо было поднять вверх во время композиции «Лайки» - получилось очень красиво. Выступление также вышло крайне эффектным – участники группы ушли со сцены практически в полной тишине. Через пять минут на сцену вышел барабанщик и спел соло. После этого музыканты опять появились и спели последнюю песню и попрощались с поклонниками.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40
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