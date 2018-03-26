Скоро стартуют продажи очень прочного смартфона Oukitel WP500
Уже скоро должны стартовать реализации высокопрочного современного смартфона версии Oukitel WP5000.
Данная информация сообщается инсайдерами. Информация, касающаяся цены устройства на сегодняшний день пока умалчивается. Согласно имеющимся данным, новое мобильное устройство наделили дисплеем, имеющим диагональ на 5,7 дюйма. Разрешение в данном случае составляет 1440х720 пикселей. В свою очередь «сердцем» устройства Oukitel WP5000 является чипсет типа Mediatek Helio P25. В данной модели процессор осуществляет работу в паре с ОЗУ на 6 ГБ, а также ПЗУ на 64 ГБ. Матрица основной камеры составляет 21+5 Мп. При этом передняя камера имеет датчик на 13 Мп.
Производителем в Oukitel WP5000 предусматривается слот, предназначенный для карт памяти, имеющих формат microSD, а также симметричный USB-порт Type-C. В свою очередь особенностью модели является аккумуляторная батарея. Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч.
Данная информация сообщается инсайдерами. Информация, касающаяся цены устройства на сегодняшний день пока умалчивается. Согласно имеющимся данным, новое мобильное устройство наделили дисплеем, имеющим диагональ на 5,7 дюйма. Разрешение в данном случае составляет 1440х720 пикселей. В свою очередь «сердцем» устройства Oukitel WP5000 является чипсет типа Mediatek Helio P25. В данной модели процессор осуществляет работу в паре с ОЗУ на 6 ГБ, а также ПЗУ на 64 ГБ. Матрица основной камеры составляет 21+5 Мп. При этом передняя камера имеет датчик на 13 Мп.
Производителем в Oukitel WP5000 предусматривается слот, предназначенный для карт памяти, имеющих формат microSD, а также симметричный USB-порт Type-C. В свою очередь особенностью модели является аккумуляторная батарея. Ёмкость аккумулятора составляет 5200 мАч.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30