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Поклонники раскритиковали снимок Яны Рудковской и Евгения Плющенко для журнала из-за внешнего вида

После возвращения с отдыха продюсер опубликовала в Instagram результаты съемок для обложки L'Officiel Russia. Однако поклонники раскритиковали снимок Яны Рудковской и Евгения Плющенко из-за неестественного внешнего вида звезд.

В сюжете фигурист рисует узоры на плече своей избранницы, стоящей с холодным и неприступным видом. Снимки были сделаны лучшим фотографом мира Эллен фон Унверт, после чего Яна Рудковская поблагодарила мастера за творчество, но подписчики сразу заметили следы фотошопа на ее лице.

Поклонники раскритиковали снимок Яны Рудковской и Евгения Плющенко для журнала из-за внешнего вида


Пользователям сетей не понравился слишком скромный образ Евгения Плющенко, напоминающего школьника, слушающего строгую учительницу. Также они негативно отозвались по поводу изменения лиц своих кумиров, которых почти невозможно узнать.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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