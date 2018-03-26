Поклонники раскритиковали снимок Яны Рудковской и Евгения Плющенко для журнала из-за внешнего вида

В сюжете фигурист рисует узоры на плече своей избранницы, стоящей с холодным и неприступным видом. Снимки были сделаны лучшим фотографом мира Эллен фон Унверт, после чего Яна Рудковская поблагодарила мастера за творчество, но подписчики сразу заметили следы фотошопа на ее лице.Пользователям сетей не понравился слишком скромный образ Евгения Плющенко, напоминающего школьника, слушающего строгую учительницу. Также они негативно отозвались по поводу изменения лиц своих кумиров, которых почти невозможно узнать.