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Андрей Черкасов снова стал студентом

Ведущий скандально известной телестройки снова с головой окунулся в учебу.

Андрей Черкасов снова стал студентом

На протяжении довольно долгого времени Андрей Черкасов находится на посту ведущего скандального телепроекта «Дом-2». Молодой человек всеми силами шел к своей цели и, в конечном итоге, получил заветную должность. Сейчас он работает в тандеме с другими наставниками проекта, улучшая выпуски своей мужской точкой зрения.

Недавно стало известно о том, что мужчина отправился на учёбу, невзирая на свой почтенный возраст. Черкасов снова стал студентом, дабы повысить свои знания в телевизионном ремесле. В частности, Андрей посещает занятия для ведущих, надеясь усовершенствовать свой нынешний уровень.

Стоит отметить, что телеведущий до сих пор так и не обзавёлся потомством. На данный момент он состоит в отношениях с Кристиной Ослиной, однако жениться на ней Андрей пока не спешит. Ведущего проекта «Дом-2» устраивает и такое сожительство, однако надолго ли хватит Кристины.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26
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