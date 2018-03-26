Поклонники осудили Анастасию Волочкову за показанные танцы после поста о пожаре в Кемерове

На появившихся роликах Волочкова вместе со своим мужчиной исполняет песню в одном из ночных заведений. Анастасия танцует, а после фотографируется со спутником за столом возле кальяна. В комментариях фолловеры пристыдили танцовщицу из-за её действий, которые касаются характера постов. За 17 часов запись просмотрели более 123 тысяч поклонников.Позже Волочкова закрыла возможность оставлять комментарии публикаций. Ещё до этого фанаты заявили, что балерина остается в стороне от пожара в Кемерове. Изначально знаменитость высказывала сожаление касательно гибели граждан, а после продемонстрировала видеоролик со своими танцами и песнями на сцене.