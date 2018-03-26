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Новости и слухи «Дома-2»: Илья Яббаров решил сделать пластическую операцию; Катя Жужа не пригласила друзей на день рождения

Появились свежие новости и слухи из жизни участников «Дома-2».

Новости и слухи «Дома-2»: Илья Яббаров решил сделать пластическую операцию; Катя Жужа не пригласила друзей на день рождения

Не так давно Илья Яббаров вернулся на телепроект «Дом-2» и уже намерен с Аленой Савкиной одержать победу в свадебном конкурсе. Он уверен, что уже летом они сыграют свадьбу. Поэтому, по словам мужчины, он должен выглядеть безупречно, после этого он стал подумывать сделать подтяжку лица.

Илья уверен, что в скором времени его лицо покроют морщины, а он не хочет этого допускать. К слову, Алена, друзья и родные категорически против хирургического вмешательства, вот только мужчину это не остановит.

Илья уверен, что, так как он является медийной личностью и его на телеэкранах видят миллионы зрителей, то он просто обязан выглядеть достойно. Как сообщил Яббаров в соцсетях, он намерен сделать подтяжку лица, и в этом ничего плохого не видит.

Новости и слухи «Дома-2»: Илья Яббаров решил сделать пластическую операцию; Катя Жужа не пригласила друзей на день рождения

Бывшая телеведущая проекта «Дом-2» Катя Жужа была вынуждена объяснять причины, из-за чего она не пригласила на свой день рождения подруг и друзей. Ранее в Сети активно обсуждалось празднование этого события.

Поклонники не нашли на снимках друзей Жужи. К слову, Катя отметила день рождения недавно, однако он был у нее 18-го марта.

Как оказалось, теледива в день своего рождения не была в Москве, а потому, решила устроить вечеринку позже. Фотографии из ресторана Катя опубликовала в своем Инстаграме, написав в описании, что это был просто ужин в кругу близких людей. Вот только на праздновании не присутствовали друзья Кати Жужи.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:18
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