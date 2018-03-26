Светлана Лобода продолжает работать в декретном отпуске
Певица находится в декретном отпуске и показывает поклонникам фото из Калифорнии в Instagram. Несмотря на свое положение, Светлана Лобода продолжает работать и обещает порадовать людей новыми хитами.
После подтверждения информации о своей беременности исполнительница решила уехать на американскую виллу, так как собирается рожать в этой стране. Она не показывает сюжеты с округлившимся животом, зато охотно позировала перед камерами, сидя за роялем.
Светлана Лобода тогда занималась созданием песни и хочет преподнести фанатам сюрприз после своего возвращения на сцену. Пользователи сетей позитивно отреагировали на такой снимок, пожелав артистке позитивного настроения и творческих успехов.
После подтверждения информации о своей беременности исполнительница решила уехать на американскую виллу, так как собирается рожать в этой стране. Она не показывает сюжеты с округлившимся животом, зато охотно позировала перед камерами, сидя за роялем.
Светлана Лобода тогда занималась созданием песни и хочет преподнести фанатам сюрприз после своего возвращения на сцену. Пользователи сетей позитивно отреагировали на такой снимок, пожелав артистке позитивного настроения и творческих успехов.