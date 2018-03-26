Светлана Лобода продолжает работать в декретном отпуске

После подтверждения информации о своей беременности исполнительница решила уехать на американскую виллу, так как собирается рожать в этой стране. Она не показывает сюжеты с округлившимся животом, зато охотно позировала перед камерами, сидя за роялем.Светлана Лобода тогда занималась созданием песни и хочет преподнести фанатам сюрприз после своего возвращения на сцену. Пользователи сетей позитивно отреагировали на такой снимок, пожелав артистке позитивного настроения и творческих успехов.