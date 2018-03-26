АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Капелла Сансеверо: Шедевр масона показал людям гениальность и безумие своего создателя
EUR 70.43 USD 57.11
Курс валют на 24.03.2018

Филипп Киркоров решил помочь выжившему мальчику из Кемерово

Певец опубликовал в Instagram пост, выразив соболезнование всем людям, потерявших своих родственников во время пожара, а также надеется, что все виновники понесут заслуженное наказание. Филипп Киркоров решил помочь выжившему мальчику из Кемерово, озвучив ситуацию фанатам.

Ребенок в возрасте 11 лет находится в реанимации и его состояние тяжелое. Родители вместе с младшей сестрой погибли в ТЦ, так что исполнитель призвал подписчиков помочь ему найти родственников Сергея, а сам он сделает все возможное, чтобы вылечить жертву огня.

Филипп Киркоров решил помочь выжившему мальчику из Кемерово


Пользователи сетей позитивно восприняли информацию Филиппа Киркорова, и после публикации сообщение собрало 30000 просмотров. СК уже задержал четырех подозреваемых особ, среди которых были владельцы комплекса и помещения, где случилась трагедия.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Казани на концерт «Би-2» пришло около шести
Скоро стартуют продажи очень прочного смартфона
Условия ранней жизни на Земле предполагают
Поклонники раскритиковали снимок Яны Рудковской и
Ученые сумели «заблокировать» боль, вызываемую
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Начало конца: Находящиеся под угрозой
NASA не сможет отправить людей на Марс вследствие
Светлана Лобода продолжает работать в декретном
Ученые: Стремительный рост глобального
Супруга преподавателя челябинского ЮУрГУ
Ученые узнали, почему рост водных животных строго
Филипп Киркоров решил помочь выжившему мальчику
Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за проблем со
Средневековое захоронение в Италии показало
Внедорожник Range Rover Sport SVR получит
Дмитрий Шепелев прячет сына за границей
Шоколадная йога стала новым спортивным трендом и
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина
Представлен электрокар Denza 500 для китайского
Кейт Миддлтон с мужем планируют четвертого ребенка
Седаны и универсалы Toyota Avensis снимают с
В Саратове закрыли кафе из-за шума его
В базе TENAA засветился смартфон Xiaomi Mi6X
В Миассе зафиксировали случаи свиного гриппа
Палеонтологи сделали описание сильных челюстей
В Москве в отделениях «Почты России» появился
Телескоп Kepler NASA зафиксировал яростные взрывы
Почти 500 крымских семей бесплатно сделают ЭКО
Мародеры крадут и продают игрушки, оставленные
Просмотреть все новости