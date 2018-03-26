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Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за проблем со здоровьем

Юлия Пересильд в своем аккаунте Instagram принесла извинения зрителям по поводу сорванного спектакля. Актриса объяснила, что очень плохо себя чувствовала.
Юлия Пересильд сорвала спектакль из-за проблем со здоровьем


Как оказалось, и первый спектакль «Солнечная линия» актриса выдержала с трудом: из-за плохого самочувствия ей пришлось делать обезболивающий укол. А после и вовсе очутилась на больничной койке с отравлением и повышенным давлением. Несостоявшийся спектакль поверг актрису в угнетенное состояние, поскольку к долгожданным представлениям она тщательно готовилась.

Оказалось, что пока Юлия находилась в больнице под капельницами, ее поклонники приносили ей в больницу букеты цветов. Актрису до глубины души растрогало такое внимание и она очень благодарила людей за их чуткость и понимание.

На фото в соцсети актриса показала один из букетов, который ей в палату принесла ее коллега
Марина Александрова.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:36
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