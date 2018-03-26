Средневековое захоронение в Италии показало ученым ужасы медицины “Темных веков”

Сначала эксперты выяснили, что могила сохранилась с Ломбардского периода, после чего обратили внимание на отверстие в голове особы, возраст которой может варьироваться от 25 до 35 лет. Она имела последние сроки беременности, а 38-недельный малыш уже появился на свет в гробу.Медики использовали для ее лечения трепанацию черепа, после чего пострадавшая особа жила еще неделю, о чем красноречиво говорят признаки заживления раны. Этот метод иногда помогал снять давление во время гипертонии, но в данном случае стал причиной гибели матери и младенца.