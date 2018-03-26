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Средневековое захоронение в Италии показало ученым ужасы медицины “Темных веков”

Итальянские ученые обнаружили в Болонье средневековое захоронение. Оно показало им ужасы медицины “Темных веков” после исследования останков молодой женщины с плодом между бедрами.

Сначала эксперты выяснили, что могила сохранилась с Ломбардского периода, после чего обратили внимание на отверстие в голове особы, возраст которой может варьироваться от 25 до 35 лет. Она имела последние сроки беременности, а 38-недельный малыш уже появился на свет в гробу.

Средневековое захоронение в Италии показало ученым ужасы медицины “Темных веков”


Медики использовали для ее лечения трепанацию черепа, после чего пострадавшая особа жила еще неделю, о чем красноречиво говорят признаки заживления раны. Этот метод иногда помогал снять давление во время гипертонии, но в данном случае стал причиной гибели матери и младенца.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:29
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