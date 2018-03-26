Внедорожник Range Rover Sport SVR получит экстремальную версию

Главный инженер проекта Range Rover Sport SVR Бен Верекчия в интервью с журналистами рассказал, что внедорожник получил подвеску с особой настройкой и карбон-керамические тормоза, разработанные специалистами с «нуля». Как сообщают инсайдеры, вес автомобиля снизится на 24 килограмма.Ради улучшения динамических характеристик разработчикам придётся обделить автомобиль практичностью. В частности Range Rover Sport SVR лишили заднего ряда сидений, вместо них установили каркас безопасности. Подобное решение было воплощено в реальность и на суперкаре Jaguar SV Project 8.Под капотом внедорожника установлен компрессорный двигатель V8 ёмкостью 5,0 литров мощностью 575 лошадиных сил. До 100 км/час Range Rover Sport SVR набирает разгон за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 280 км/час.