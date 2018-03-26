Шоколадная йога стала новым спортивным трендом и пользуется популярностью у людей

Британский инструктор Гузель Мурсалимова показала занятие, где ученики сначала наслаждаются вкусом перуанского горячего напитка и благодарят “дух Какао”. Затем начинаются дыхательные практики и разминка, плавно переходящая в выполнение асан. Люди также занимаются медитацией, танцуют и поют, после чего учатся делать релаксацию. Это направление поможет достичь гармонии между телом и духом, а получить полную информацию можно в школе Spanda.Она является родиной Freo Cacao Yoga, созданной Лани Ноблом. Автор новинки годами изучала традиции Гватемалы, чтобы понять, как они могут соединяться с таким видом спорта, после чего открыла свой класс. Стоимость занятия вместе с шоколадом и напитками составляет 40 долларов, но в домашних условиях тоже можно взять кусок лакомства и сосредоточиться на практиках, позитивно отражающихся на работе сердца.