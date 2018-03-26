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Дмитрий Шепелев прячет сына за границей

Разборки в семье Жанны Фриске и ее бывшего мужа Дмитрия Шепелева приняли новый оборот: адвокат Фриске утверждает, что сейчас отец ребенка похитил его прячет мальчика в Белоруссии.
Дмитрий Шепелев прячет сына за границей


Платону, сыну Жанны и Дмитрия, скоро исполнится пять лет, а его родные люди все никак не могут его поделить. В своей время адвокат родителей Жанны Валентина Перевозник обнадежила их победой в борьбе за внука. По ее словам, после очередной встречи в прошлом году Дмитрий перестал отвечать на звонки. А недавно и вовсе похитил Платона и спрятал под Минском.

Как утверждает адвокат, Шепелев – по закону не есть отцом мальчика, потому что официально их брак с Жанной зарегистрирован не был. И после рождения ребенка Жанну Фриске официально признали матерью-одиночкой. Также, не подав своевременно необходимых документов, Шепелев не может быть и опекуном Платона. Так что, по словам Валентины Перевозник, единственными законными родными людьми у Платона выступают только бабушка и дедушка Фриске.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:15
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