Дмитрий Шепелев прячет сына за границей

Платону, сыну Жанны и Дмитрия, скоро исполнится пять лет, а его родные люди все никак не могут его поделить. В своей время адвокат родителей Жанны Валентина Перевозник обнадежила их победой в борьбе за внука. По ее словам, после очередной встречи в прошлом году Дмитрий перестал отвечать на звонки. А недавно и вовсе похитил Платона и спрятал под Минском.Как утверждает адвокат, Шепелев – по закону не есть отцом мальчика, потому что официально их брак с Жанной зарегистрирован не был. И после рождения ребенка Жанну Фриске официально признали матерью-одиночкой. Также, не подав своевременно необходимых документов, Шепелев не может быть и опекуном Платона. Так что, по словам Валентины Перевозник, единственными законными родными людьми у Платона выступают только бабушка и дедушка Фриске.