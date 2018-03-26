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Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина выходит замуж

В ближайшем будущем Маруся Фомина, которая не так давно была возлюбленной Павла Табакова, выходит замуж. Ее мужем станет отец ее ребенка, которого она сейчас носит под сердцем.
Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина выходит замуж


Известный в мире шоу-бизнеса продюсер Алексей Киселев не так давно вынес в народные массы Instagram свое признание в любви Марусе и там же упомянул, что девушка беременна. Сейчас же подписчики обсуждают последнюю новинку от Алексея – роскошное обручальное кольцо, будущий подарок будущей жене. Так что Маруся Фомина в ближайшем времени будет красоваться в кольце из белого золота с огромным бриллиантом на пальце.

Сама модель пока не комментирует ситуацию с замужеством. Как сообщают СМИ, сейчас она сосредоточена на своем нынешнем состоянии и здоровье, ведь в скором времени ей предстоит родить первенца.

Маруся и Алексей долго скрывали интересное положение модели, да и сам факт их отношений тоже. Незадолго до этих отношений у девушки был роман с Павлом Табаковым.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 22:01
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