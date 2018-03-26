Бывшая девушка Павла Табакова Маруся Фомина выходит замуж

Известный в мире шоу-бизнеса продюсер Алексей Киселев не так давно вынес в народные массы Instagram свое признание в любви Марусе и там же упомянул, что девушка беременна. Сейчас же подписчики обсуждают последнюю новинку от Алексея – роскошное обручальное кольцо, будущий подарок будущей жене. Так что Маруся Фомина в ближайшем времени будет красоваться в кольце из белого золота с огромным бриллиантом на пальце.Сама модель пока не комментирует ситуацию с замужеством. Как сообщают СМИ, сейчас она сосредоточена на своем нынешнем состоянии и здоровье, ведь в скором времени ей предстоит родить первенца.Маруся и Алексей долго скрывали интересное положение модели, да и сам факт их отношений тоже. Незадолго до этих отношений у девушки был роман с Павлом Табаковым.