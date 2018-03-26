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Представлен электрокар Denza 500 для китайского рынка

Немецкая компания Daimler совместно с китайскими разработчиками BYD представили обновлённый электрокар Denza 500, ориентированный на рынок Китая. Базовая модификация электрокара имеет запас хода в 500 километров.

Представлен электрокар Denza 500 для китайского рынка


Рестайлинговая версия электрокара Denza 500 получила пересмотренную переднюю оптику, новые задние осветители и фальшивую решётку радиатора. Также стоит отметить, что порт для зарядки электрокара находится под логотипом бренда.

Базовая модификация электрокара Lifestyle комплектуется электрически мотором производительностью 115 лошадиных сил. Стоимость данной модели стартует от 299 800 юаней. «Топовая» версия электрокара Aurora оснащена 190-сильным агрегатом и стоит от 329 800 юаней.

В функциональный перечень новинки входит особая навигационная система, позволяющая водителю выбирать оптимальный маршрут до ближайшей зарядной станции. Стоит отметить, что электрокар Denza 500 способен работать при температуре -40 градусов.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:54
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