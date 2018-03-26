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Кейт Миддлтон с мужем планируют четвертого ребенка

Супруги принц Уильям и Кейт Миддлтон уже задумываются о четвертом наследнике, а вся Великобритания еще ждет скорого появления на свет третьего ребенка Кейт.
Кейт Миддлтон с мужем планируют четвертого ребенка


Супруга принца сейчас пребывает на восьмом месяце и ей только предстоят хлопоты новоиспеченной триждымамочки. Однако в британских СМИ стала появляться информация о том, что королевская чета в недалеком будущем хочет завести еще одного ребенка.

Родители герцогини поясняют, что сама Кейт росла в многодетной семье, у нее было много братьев и сестер. И с детства хотела стать похожей на королеву Елизавету II, у которой было четверо детей.

Принц придерживается того же мнения, что и его жена: он только за четвертого ребенка. Однако медики высказывают свои опасения за самочувствие Кейт, ведь беременности даются ей нелегко: на раннем сроке ее очень мучили тошнота и потери сознания. Подобные симптомы могут закончиться выкидышем.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:47
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