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Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в эфире ТНТ4

Популярная певица и ведущая «Дом-2» Ольга Бузова запускает собственное реалити-шоу в эфире ТНТ4, под названием «Бузова ТV».

Теперь кумир миллионов подписчиков станет доступна и на телевидении и за ее жизнью сможет следить около 90 млн телезрителей.

Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в эфире ТНТ4

Так творческая деятельность Бузовой не ограничивается должностью ведущей и вокалистки, ведь помимо этого знаменитость выпускает модный бренд одежды и готовит проект на Youtube.

На канале ТНТ4 для «Бузова ТV» собрали все шоу, с участием Ольги, которые и будут транслировать в рамках проекта. Предполагается, что основной зрительской аудиторией станут поклонники Бузовой от 14 до 44 лет.

Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в эфире ТНТ4

При этом Ольга сама будет следить за контентом. Примечательно, что впервые на телевидении появился канал, целиком посвященный одной медиа-персоне.

Но и это еще не все: ведущая телестройки подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака, а финансовые вложения в собственный канал должны сформировать лояльное отношение к будущему бренду.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:41
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