Ольга Бузова станет продюсером реалити-шоу в эфире ТНТ4

Теперь кумир миллионов подписчиков станет доступна и на телевидении и за ее жизнью сможет следить около 90 млн телезрителей.Так творческая деятельность Бузовой не ограничивается должностью ведущей и вокалистки, ведь помимо этого знаменитость выпускает модный бренд одежды и готовит проект на Youtube.На канале ТНТ4 для «Бузова ТV» собрали все шоу, с участием Ольги, которые и будут транслировать в рамках проекта. Предполагается, что основной зрительской аудиторией станут поклонники Бузовой от 14 до 44 лет.При этом Ольга сама будет следить за контентом. Примечательно, что впервые на телевидении появился канал, целиком посвященный одной медиа-персоне.Но и это еще не все: ведущая телестройки подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака, а финансовые вложения в собственный канал должны сформировать лояльное отношение к будущему бренду.