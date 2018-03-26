Седаны и универсалы Toyota Avensis снимают с производства

Согласно статистическим данным, компания Toyota на рынке Великобритании в 2017 реализовала 3 473 универсала и седана Avensis. Данные показатели свидетельствуют о существенном отставании от ближайших конкурентов. Годом ранее на британском рынке было продано 5 133 автомобиля данной модели.По итога прошлого года на европейском рынке было продано 25 319 моделей Toyota Avensis. В то время как прямой конкурент «японца» седан Ford Mondeo продавался в два раза лучше.В результате, было принято решение снять с производства на заводе в Бернестоне модель Toyota Avensis, сосредоточив внимание на сборке более популярных хэтчбеков Toyota Auris.