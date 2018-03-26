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В Саратове закрыли кафе из-за шума его холодильника

В жилом доме Саратова судебные приставы прикрыли работу кафе, холодильник в котором чрезвычайно шумел.
В Саратове закрыли кафе из-за шума его холодильника


По Большой Садовой улице служба судебных приставов приостановила работу кафе, расположенного на нижнем этаже жилого дома. Поводом к этому стали жалобы жильцов. Людей беспокоил шум музыки и работы холодильного оборудования: он превышал допустимые нормы.

Как пояснили в ведомстве, суд постановил увеселительное заведение признать виновным в нарушении санэпидемтребований. И в виде наказания временно приостановил работу «виновника» на 45 суток.

Директор проштрафившегося кафе заявила, что руководство уже приняло все необходимые меры к ликвидации нарушений. Теперь осталось лишь предъявить соответствующие документы в контролирующие органы – и ограничение в работе кафе снимут.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:33
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