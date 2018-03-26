В Саратове закрыли кафе из-за шума его холодильника

По Большой Садовой улице служба судебных приставов приостановила работу кафе, расположенного на нижнем этаже жилого дома. Поводом к этому стали жалобы жильцов. Людей беспокоил шум музыки и работы холодильного оборудования: он превышал допустимые нормы.Как пояснили в ведомстве, суд постановил увеселительное заведение признать виновным в нарушении санэпидемтребований. И в виде наказания временно приостановил работу «виновника» на 45 суток.Директор проштрафившегося кафе заявила, что руководство уже приняло все необходимые меры к ликвидации нарушений. Теперь осталось лишь предъявить соответствующие документы в контролирующие органы – и ограничение в работе кафе снимут.