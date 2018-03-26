Алену Водонаеву раскритиковали за дешевые колготки

На фото Водонаева вместе со своими подругами предположительно собираются на очередную светскую вечеринку. Все, кто запечатлен на снимке, выбрали для подобного мероприятия свои самые лучшие наряды.Пользователи Сети отметили, что сама Алена надела черное пальто, длина которого немного ниже колен, и брендовые черные туфли. Вот только больше всего фолловеров удивило то, что девушка вместе с этим надела дешевые бежевые колготки, которые совершенно не подходят под дорогой наряд.Недоброжелатели обсмеяли экс-участницу «Дома-2» и предположили, что, вероятнее всего, у Алены закончились деньги после покупки брендовой одежды, а колготки ей пришлось надеть самые дешевые.Также ей посоветовали использовать более светлый оттенок колготок, или вообще носить черные. Помимо Водонаевой , критике подверглась и экс-ведущая телепроекта Катя Жужа, которая переборщила с яркостью своего наряда. Пользователи отметили, что ни на одной странице звезд еще не было таких фотографий, на которых те изображены в таких «удивительных» нарядах.