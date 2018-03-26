По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены покинуть «Дом-2»

Ребята прославились на всю страну, так как их семейная жизнь несколько лет была на виду у всех.Но теперь появились слухи, что Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц покинут проект. Не исключено, что ребят «попросили» с реалити-шоу, так как кроме собственного развития они пользы шоу не приносят.Тем более что вскоре в Периметр вернется Ольга Рапунцель, а две семейные пары с ребенком на проекте слишком накладно для организаторов.Напомним, что одна из самых скандальных участниц «Дома-2» Ольга Рапунцель уже на сносях и вскоре должна обзавестись потомством, после чего рассчитывает продолжить жить в рамках реалити-шоу.