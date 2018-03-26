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По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены покинуть «Дом-2»

Участники-старожилы «Дом-2» Тата и Валерий Блюменкранцы на проекте «Дом-2» уже не первый год и успели не только завязать отношения, но и сыграть свадьбу и родить ребенка, но теперь пара подыскивает себе жилье в Москве.

Ребята прославились на всю страну, так как их семейная жизнь несколько лет была на виду у всех.

По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены покинуть «Дом-2»

Но теперь появились слухи, что Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц покинут проект. Не исключено, что ребят «попросили» с реалити-шоу, так как кроме собственного развития они пользы шоу не приносят.

По слухам Тата и Валерий Блюменкранцы намерены покинуть «Дом-2»

Тем более что вскоре в Периметр вернется Ольга Рапунцель, а две семейные пары с ребенком на проекте слишком накладно для организаторов.

Напомним, что одна из самых скандальных участниц «Дома-2» Ольга Рапунцель уже на сносях и вскоре должна обзавестись потомством, после чего рассчитывает продолжить жить в рамках реалити-шоу.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:19
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