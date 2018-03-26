В базе TENAA засветился смартфон Xiaomi Mi6X

База данных китайского популярного регулятора TENAA имеет сведения в отношении смартфона версии Xiaomi Mi6X. В свою очередь в рамках сайта подтверждается наличие в устройстве новой вертикальной двойной камеры, 5,99-дюймового дисплея, аккумуляторной батареи, обладающей ёмкостью на 2 910 мАч, полноэкранного дизайна передней панели, надёжного металлического корпуса, сканера отпечатка пальца, который размещается на задней панели устройства.Новое устройство имеет следующие габариты: 158,88х75,54х7,3 миллиметров. На просторах глобальной сети раньше появлялись предположения, что версия Mi6X выступит второй генерацией смартфона, который построен на фирменной современной платформе Surge. Двадцать седьмого марта должен состояться официальный анонс флагманской современной версии Mi Mix 2S. Между тем очередь версии Mi6X должна наступить в апреле.