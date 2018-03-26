Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта не умеют любить

У многих участников нет жизненного опыта и практики общения, они сами по есбе не умеют закручивать интриги, не обладают должным словарным запасом, что убедить соперника и обладают тонкой иронией.Практически всех участников не связывает ни работа, ни учеба, ни семья, ни дети, ни бытовые проблемы. Зрители считают, что если полюбил кого-то то нужно доказать, привлекать и удерживать своими чувствами, но никто из домовцев этого не умеет., – считают пользователи.При этом почитатели телестройки отмечают, что это является большой проблемой. Но интерес самого проекта совсем в другом.