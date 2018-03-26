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Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта не умеют любить

Поклонники «Дома-2» считают, что реалити-шоу держится исключительно на интригах и разборках, а о любви там речь не идет.

У многих участников нет жизненного опыта и практики общения, они сами по есбе не умеют закручивать интриги, не обладают должным словарным запасом, что убедить соперника и обладают тонкой иронией.

Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта не умеют любить

Практически всех участников не связывает ни работа, ни учеба, ни семья, ни дети, ни бытовые проблемы. Зрители считают, что если полюбил кого-то то нужно доказать, привлекать и удерживать своими чувствами, но никто из домовцев этого не умеет.

«Там только сами себе судьи и палачи, причем в одном лице, что и поощряется на проекте. Непривитие семейных ценностей и воспитания налицо», – считают пользователи.

При этом почитатели телестройки отмечают, что это является большой проблемой. Но интерес самого проекта совсем в другом.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:07
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