Зрители «Дома-2» считают, что участники проекта не умеют любить
Поклонники «Дома-2» считают, что реалити-шоу держится исключительно на интригах и разборках, а о любви там речь не идет.
У многих участников нет жизненного опыта и практики общения, они сами по есбе не умеют закручивать интриги, не обладают должным словарным запасом, что убедить соперника и обладают тонкой иронией.
Практически всех участников не связывает ни работа, ни учеба, ни семья, ни дети, ни бытовые проблемы. Зрители считают, что если полюбил кого-то то нужно доказать, привлекать и удерживать своими чувствами, но никто из домовцев этого не умеет.
«Там только сами себе судьи и палачи, причем в одном лице, что и поощряется на проекте. Непривитие семейных ценностей и воспитания налицо», – считают пользователи.
При этом почитатели телестройки отмечают, что это является большой проблемой. Но интерес самого проекта совсем в другом.
У многих участников нет жизненного опыта и практики общения, они сами по есбе не умеют закручивать интриги, не обладают должным словарным запасом, что убедить соперника и обладают тонкой иронией.
Практически всех участников не связывает ни работа, ни учеба, ни семья, ни дети, ни бытовые проблемы. Зрители считают, что если полюбил кого-то то нужно доказать, привлекать и удерживать своими чувствами, но никто из домовцев этого не умеет.
«Там только сами себе судьи и палачи, причем в одном лице, что и поощряется на проекте. Непривитие семейных ценностей и воспитания налицо», – считают пользователи.
При этом почитатели телестройки отмечают, что это является большой проблемой. Но интерес самого проекта совсем в другом.