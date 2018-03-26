В Миассе зафиксировали случаи свиного гриппа

Во время проведения лабораторных исследований на Южном Урале выявились 2 случая заболевания опасным инфекционным вирусом. На данный момент не известно, больны ли взрослые или дети.Как правило, свиной грипп по своим симптомам похож на ОРВИ, поэтому заразившиеся им люди не сразу обращаются к медикам за помощью. Однако сейчас, в период повальных вирусных инфекций, скорее всего, добавятся новые случаи заражения опасным гриппом.Специалисты заявляют, что эпидемпорог по заболеваниям ОРВИ и гриппу по региону уже выше нормы на 9%. И призывают при первых симптомах обращаться к врачам. А также напоминают, что своевременное мытье рук, проветривание помещений, прием витаминов – в какой-то степени помогут уберечь человека от заражения.