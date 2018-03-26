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В Москве в отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

Бесплатные Wi-Fi-сети появились в Москве в сорока шести отделениях «Почты России». В службе заметили, что данное нововведение появилось в подразделениях, которые имеют большую популярностью среди москвичей.

В Москве в отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

Стоит отметить, что речь ведётся в отношении тестового проекта. От его результатов в данном случае зависит, будут ли в дальнейшем в отделениях «Почты Росси» появляться зоны бесплатного Wi-Fi. Чтобы узнать, имеется ли в учреждении соединение интернет Сети, требуется изучить имеющийся на входе стенд, где должна размещаться соответствующая наклейка. В ведомстве уточнили, что для подключения к данной Сети нужно пройти авторизацию.

Пока отсутствует информация касательно скорости соединения. Представители «Почты России» уточняют, что сети работают со всеми девайсами, которые в своём арсенале имеют интерфейс Wi-Fi. Согласно ожиданиям, в ближайшем будущем такие проекты запустят также в прочих российских городах.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:03
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