В Москве в отделениях «Почты России» появился бесплатный Wi-Fi

Стоит отметить, что речь ведётся в отношении тестового проекта. От его результатов в данном случае зависит, будут ли в дальнейшем в отделениях «Почты Росси» появляться зоны бесплатного Wi-Fi. Чтобы узнать, имеется ли в учреждении соединение интернет Сети, требуется изучить имеющийся на входе стенд, где должна размещаться соответствующая наклейка. В ведомстве уточнили, что для подключения к данной Сети нужно пройти авторизацию.Пока отсутствует информация касательно скорости соединения. Представители «Почты России» уточняют, что сети работают со всеми девайсами, которые в своём арсенале имеют интерфейс Wi-Fi. Согласно ожиданиям, в ближайшем будущем такие проекты запустят также в прочих российских городах.