Мародеры крадут и продают игрушки, оставленные возле сгоревшего кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”

Сотрудники органов задержали мужчин, пытающихся загрузить новую партию товара в пакеты. Возмущенные свидетели события заметили злоумышленников с таким товаром и сразу связались с полицией. Еще страшнее были рассказы людей, чудом избежавших гибели. Когда дым стал окутывать здания, продавцы бросили товары и побежали к выходу, а покупатели начали забирать технику и одежду вместе с ювелирными украшениями.Они даже в обгоревшем состоянии не хотели бросать свои трофеи, но еще многие жертвы пожара пытались найти в темноте свои сумки и вещи, а потом уже не могли выйти из пылающего комплекса. Пока пожарные тушили огонь, праздные зеваки делали селфи, чтобы потом опубликовать сюжеты в сетях, забыв про сострадание и доброту.