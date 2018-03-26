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Мародеры крадут и продают игрушки, оставленные возле сгоревшего кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”

После первой информации о погибших детях, жители Кемерово стали приносить к сгоревшему ТЦ “Зимняя вишня” свечи, цветы и игрушки, чтобы помянуть невинных жертв пожара. Мародеры решили воспользоваться ситуацией и после кражи стали продавать их недалеко от комплекса.

Сотрудники органов задержали мужчин, пытающихся загрузить новую партию товара в пакеты. Возмущенные свидетели события заметили злоумышленников с таким товаром и сразу связались с полицией. Еще страшнее были рассказы людей, чудом избежавших гибели. Когда дым стал окутывать здания, продавцы бросили товары и побежали к выходу, а покупатели начали забирать технику и одежду вместе с ювелирными украшениями.

Мародеры крадут и продают игрушки, оставленные возле сгоревшего кемеровского ТЦ “Зимняя вишня”


Они даже в обгоревшем состоянии не хотели бросать свои трофеи, но еще многие жертвы пожара пытались найти в темноте свои сумки и вещи, а потом уже не могли выйти из пылающего комплекса. Пока пожарные тушили огонь, праздные зеваки делали селфи, чтобы потом опубликовать сюжеты в сетях, забыв про сострадание и доброту.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:49
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