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Робот Waybot заменит в ростовском зоопарке кассиров

Ростовский зоопарк подписали соглашение касательно сотрудничества с Донским государственным техническим университетом. Согласно документу, робот, разработанный в вузе, будет посетителям зоопарка продавать билеты.

Робот Waybot заменит в ростовском зоопарке кассиров

Робот будут использовать в виде альтернативы обычной кассы. При этом Waybot займётся распечаткой входных билетов в зоопарк. Он сможет со временем заменить кассиров-людей. Этот робот будет встречать посетителей, распечатывать приобретенные через Интернет билеты, продавать их по безналичному расчёту.

Робот перемещается среди людей, распознаёт/анализирует человеческую речь, выводит на экран данные о животных, анонсирует мероприятия. Он сможет жестикулировать руками и головой. Waybot будет иметь водонепроницаемый корпус для уличного применения. Его оборудуют антивандальным монитором. Робот запустят в тестовом режиме до 13 июня. Waybot впервые официально продаст билеты посетителям 26 июня.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:42
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