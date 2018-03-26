Робот Waybot заменит в ростовском зоопарке кассиров

Робот будут использовать в виде альтернативы обычной кассы. При этом Waybot займётся распечаткой входных билетов в зоопарк. Он сможет со временем заменить кассиров-людей. Этот робот будет встречать посетителей, распечатывать приобретенные через Интернет билеты, продавать их по безналичному расчёту.Робот перемещается среди людей, распознаёт/анализирует человеческую речь, выводит на экран данные о животных, анонсирует мероприятия. Он сможет жестикулировать руками и головой. Waybot будет иметь водонепроницаемый корпус для уличного применения. Его оборудуют антивандальным монитором. Робот запустят в тестовом режиме до 13 июня. Waybot впервые официально продаст билеты посетителям 26 июня.