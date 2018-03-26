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В Кемерово посетители ТЦ “Зимняя вишня” перед трагедией жаловались на нетрезвых охранников

Журналисты узнали, что в Кемерово посетители ТЦ “Зимняя вишня” перед трагедией жаловались на нетрезвых охранников. Люди также заметили, что они не выполняют свои обязанности.

Мужчина рассказал, как сотрудник пытался выгнать его из кинотеатра, когда он ждал начало сеанса. При этом от него был слышен запах спиртного. Женщинам не нравилось большое нагромождение торговых точек, занимающих много места. Потому в коридорах всегда толпились люди, и иногда было сложно выйти из магазина.

В Кемерово посетители ТЦ “Зимняя вишня” перед трагедией жаловались на нетрезвых охранников


Свидетели пожара тоже говорили следователям, что охрана не давала возможности детям покинуть четвертый этаж и блокировала выходы на лестницах. Приятельница одной женщины вместе с ребенком тоже была внутри здания и видела такие события своими глазами.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:28
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