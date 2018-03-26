В Кемерово посетители ТЦ “Зимняя вишня” перед трагедией жаловались на нетрезвых охранников

Мужчина рассказал, как сотрудник пытался выгнать его из кинотеатра, когда он ждал начало сеанса. При этом от него был слышен запах спиртного. Женщинам не нравилось большое нагромождение торговых точек, занимающих много места. Потому в коридорах всегда толпились люди, и иногда было сложно выйти из магазина.Свидетели пожара тоже говорили следователям, что охрана не давала возможности детям покинуть четвертый этаж и блокировала выходы на лестницах. Приятельница одной женщины вместе с ребенком тоже была внутри здания и видела такие события своими глазами.